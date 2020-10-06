Президент Польши утвердил новый состав правительства

https://static.news.ru/photo/455ff1dc-07d4-11eb-be10-fa163e074e61_660.jpg Анджей Дуда Фото: Kancelaria Prezydenta RP/facebook.com

В Президентском дворце в Варшаве прошла церемония назначения новых министров правительства Польши. В кабмин вошёл лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский.

Он стал заместителем премьера и главой Комитета госбезопасности. При этом главы ключевых ведомств страны сохранили свои посты, передаёт ТАСС.

Ведомство по сельскому хозяйству возглавил Гжегож Пуда, новое Министерство местного самоуправления — Михал Чеслак, Министерство по вопросам развития, труда и технологий — вице-премьер Ярослав Говин, Министерство по вопросам климата и окружающей среды — Михал Куртыка. Вице-премьер Петр Глиньский, который уже является министром культуры и национального наследия, теперь будет курировать и спорт.

Созданное после объединения Министерства науки и Минобразования ведомство возглавит Пшемыслав Чарнек, который не смог принять присягу, так как заразился коронавирусом. После его заболевания церемония, изначально запланированная на 5 октября, была перенесена на 6 октября. Мероприятие прошло при соблюдении социальной дистанции, а его участники использовали маски и перчатки.

Благо отчизны и благополучие граждан всегда будут для меня главным наказом, — произнесли как новые министры, так и старые главы ведомств, формально получившие новые посты.

Состав правительства изменился после преобразований, итогом которых стало сокращение числа ведомств с 20 до 14.

Ранее, как писал NEWS.ru, Варшава призвала белорусские компании переехать в соседнюю республику. Соответствующее обращение было опубликовано на официальном сайте правительства Польши.