Президент Польши утвердил новый состав правительства

В Президентском дворце в Варшаве прошла церемония назначения новых министров правительства Польши. В кабмин вошёл лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский.
Он стал заместителем премьера и главой Комитета госбезопасности. При этом главы ключевых ведомств страны сохранили свои посты,
Ведомство по сельскому хозяйству возглавил Гжегож Пуда, новое Министерство местного самоуправления — Михал Чеслак, Министерство по вопросам развития, труда и технологий — вице-премьер Ярослав Говин, Министерство по вопросам климата и окружающей среды — Михал Куртыка. Вице-премьер Петр Глиньский, который уже является министром культуры и национального наследия, теперь будет курировать и спорт.
Созданное после объединения Министерства науки и Минобразования ведомство возглавит Пшемыслав Чарнек, который не смог принять присягу, так как заразился коронавирусом. После его заболевания церемония, изначально запланированная на 5 октября, была перенесена на 6 октября. Мероприятие прошло при соблюдении социальной дистанции, а его участники использовали маски и перчатки.
Благо отчизны и благополучие граждан всегда будут для меня главным наказом, — произнесли как новые министры, так и старые главы ведомств, формально получившие новые посты.
Состав правительства изменился после преобразований, итогом которых стало сокращение числа ведомств с 20 до 14.
Ранее, как писал NEWS.ru, Варшава призвала белорусские компании переехать в соседнюю республику. Соответствующее обращение было опубликовано на официальном сайте правительства Польши.
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