Президент Польши рассказал, как поможет Украине «вернуть Крым»

https://static.news.ru/photo/85e61628-d8b8-11ea-9474-fa163e074e61_660.jpg Анджей Дуда Фото: GRZEGORZ KRZYZEWSKI/FOTONEWS/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда, переизбранный на второй срок, заявил, что собирается отстаивать интересы Украины в ОБСЕ и помочь стране восстановить контроль над Крымом и Донбассом.

Это важная задача, которая заключается в восстановлении и полного суверенитета, и территориальной целостности нашего соседа — Украины, — подчеркнул политик.

Глава государства, выступая во время инаугурации, напомнил, что в 2022 году Варшава будет председательствовать в ОБСЕ и действовать «ради безопасности» страны и «всего континента», передаёт «Главред».

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Как писал NEWS.ru, Дуда стал победителем второго тура президентских выборов в Польше и проведёт ещё один срок на посту главы государства. Глава Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк подвёл официальные итоги выборов на пресс-конференции в понедельник, 13 июля. По данным Госизбиркома, после обработки 100% протоколов результат Дуды составил 51,03% голосов избирателей. Его соперник, оппозиционный кандидат от объединения «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский набрал 48,97% голосов.