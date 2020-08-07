Президент Польши рассказал, как поможет Украине «вернуть Крым»

Президент Польши Анджей Дуда, переизбранный на второй срок, заявил, что собирается отстаивать интересы Украины в ОБСЕ и помочь стране восстановить контроль над Крымом и Донбассом.
Это важная задача, которая заключается в восстановлении и полного суверенитета, и территориальной целостности нашего соседа — Украины, — подчеркнул политик.
Глава государства, выступая во время инаугурации, напомнил, что в 2022 году Варшава будет председательствовать в ОБСЕ и действовать «ради безопасности» страны и «всего континента»,
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.
Как писал NEWS.ru, Дуда стал победителем второго тура президентских выборов в Польше и проведёт ещё один срок на посту главы государства. Глава Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк подвёл официальные итоги выборов на пресс-конференции в понедельник, 13 июля. По данным Госизбиркома, после обработки 100% протоколов результат Дуды составил 51,03% голосов избирателей. Его соперник, оппозиционный кандидат от объединения «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский набрал 48,97% голосов.
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