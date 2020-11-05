Польша может ввести общенациональный карантин

https://static.news.ru/photo/40e1b03e-1f79-11eb-a1dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/Global Look Press

Власти Польши могут объявить в стране общенациональный карантин через 7–14 дней из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), рассказал 5 ноября во время пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Если придётся, то мы введём национальный карантин через 7–14 дней, но без этого можно обойтись. Это будет зависеть от того, будем ли мы соблюдать дисциплину, выполнять требования медиков, о которых говорится с начала пандемии: соблюдать дистанцию, носить защитные маски, проводить дезинфекцию, — заявил глава кабмина в эфире телеканала TVP.

Накануне медики зафиксировали новый антирекорд по количеству зафиксированных случаев COVID-19 в Польше — за минувшие 24 часа заразились 27 143 гражданина.



По данным Минздрава страны, за последние сутки от COVID-19 и сопутствующих недугов в республике умерли 367 пациентов. За всё время пандемии в Польше зарегистрировали 466 679 инфицированных, погибли 6842 человека, исцелились почти 177,7 тысячи заболевших.

4 ноября польское руководство приняло решение закрыть непродовольственные магазины в торговых центрах и все культурные учреждения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), рассказал Моравецкий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 7 по 30 ноября на всей территории Греции будет действовать всеобщий карантин. Причиной послужил резкий рост числа случаев заражения COVID-19. Меры начнут действовать на территории страны с 06:00 по местному времени (07:00 мск) 7 ноября и прекратят действие 30 ноября.