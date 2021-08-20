Премьер-министр Украины встретился с патриархом Варфоломеем

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем и поблагодарил его за «поддержку, которая предоставляется стране». Об этом сам глава кабмина написал в Twitter.

По словам Шмыгаля, приезд Варфоломея можно назвать «символическим» для Украины.

Делегация патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления независимости. Поблагодарил за ту поддержку, которая предоставляется Украине и нашему народу со стороны Его Святейшества, — написал Шмыгаль в Twitter .

Визит Константинопольского патриарха на Украину продлится до 24 августа.

В 2018 году в Киеве прошёл так называемый «объединительный собор», инициаторами которого выступили Варфоломей и бывший тогда президентом страны Пётр Порошенко. В рамках этого собора две раскольнические организации создали единую структуру — Православную церковь Украины. Она получила от патриарха Константинопольского томос об автокефалии.

РПЦ не признала вновь организованную структуру, единственной канонической православной церковью в стране продолжая считать УПЦ.

Ранее в РПЦ рассказали, что совместных богослужений с лидером неканонической Православной церкви Украины митрополитом Епифанием (Думенко) избегают даже те главы поместных церквей, кто признал ПЦУ.