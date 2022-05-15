Опубликованы кадры с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный «Звезда» показала кадры с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный

Украинский остров Змеиный в Чёрном море / Фото wikipedia.org

В Сети появились кадры с уничтоженным на острове Змеиный десантом Вооружённых сил Украины, их опубликовал телеканал «Звезда». На видео можно заметить американский переносной противотанковый ракетный комплекс «Джавелин», рядом с которым лежат тела погибших спецназовцев.

По данным издания, подразделения ВСУ накануне 9 мая по указанию украинского президента Владимира Зеленского и вопреки позиции генштаба начали операцию по восстановлению контроля над островом, но попытка завершилась «катастрофой». Подразделения спецназа подошли к Змеиному на трёх бронированных десантно-штурмовых катерах проекта 58181 «Кентавр» и высадили 24 диверсантов.

Авиация ВКС России уничтожила украинские катера, лишив диверсантов возможности эвакуироваться в случае отступления. В ходе боя российские военные вытеснили спецназовцев ВСУ к урезу воды и уничтожили.

7 мая в Минобороны России заявили об уничтожении украинского десантно-штурмового катера «Станислав» в районе Змеиного. Также были сбиты бомбардировщик ВВС Украины Су-24, истребитель Су-27, три вертолёта Ми-8 и два беспилотника «Байрактар-ТБ2».

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец назвал «мясорубкой» битву за остров Змеиный. По его словам, украинские военнослужащие «купились» на уловку с якобы эвакуацией российских войск с острова Змеиный, в результате чего армия РФ уничтожила большое количество бойцов и военной техники противника.