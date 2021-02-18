Порошенко стал владельцем украинского телеканала «Прямой»

https://static.news.ru/photo/3dde5f4a-6585-11e9-b43b-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Prime Assets Capital, принадлежащая бывшему президенту Украины Петру Порошенко, приобрела украинский телевизионный канал «Прямой». Об этом сам Порошенко заявил в эфире телеканала.

Вчера я получил сообщения о том, что 19 февраля против уже бывшего главы телеканала Макеенко будут введены санкции, канал «Прямой» будет закрыт. Сегодня утром мне позвонил Макеенко и попросил помощи в защите телеканала. Я заключил, что свобода слова и стандарты работы журналиста на телеканале будут сохранены, — сказал бывший президент.

Порошенко добавил, что вынужден был заплатить «большие деньги», чтобы покрыть все долги телеканала.

Ранее стало известно, что действующий президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против трёх оппозиционных каналов (NewsOne, ZIK и «112. Украина»). Этим СМИ запрещено использовать радиочастотный ресурс страны в течение пяти лет, им также не будут предоставляться услуги по ретрансляции программ. Такое решение направлено на борьбу с пропагандой «страны-агрессора» (то есть России).

Как сообщал NEWS.ru, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского о запрете вещания трёх телеканалов.