Польша вводит общенациональный карантин из-за COVID

Еврокомиссар Тьерри Бреттон на пресс-конференции в среду, 17 марта, заявил, что у Евросоюза не осталось поводов сомневаться в качестве и эффективности российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Он отметил, что препарат необходимо производить в ЕС.

По словам Бреттона, «Спутник V» является хорошей вакциной. Как подчеркнул Еврокомиссар, в РФ работают хорошие научные специалисты, так что поводов сомневаться в качестве и эффективности препарата нет. Еврокомиссар подчеркнул, что...