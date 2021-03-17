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Европа

Польша вводит общенациональный карантин из-за COVID

18:17, 17 марта 2021

Варшава приняла решение ввести общенациональный локдаун из-за нарастающей третьей волны коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский. 

Мы под впечатлением от новых цифр. Третья волна ускоряется. В связи с этой ситуацией мы должны предпринять решительные шаги. Мы приняли решение всё те же ограничения и нормы ввести на территории всей страны, — заявил Недзельский.

Глава Минздрава уточнил, что главной причиной ускорения распространения в стране коронавирусной инфекции стал британский штамм. Его обнаруживают в 52% случаев. 

Ограничения вступят в силу с 20 марта. 

Неделю назад в Польше медики зафиксировали 6170 новых случаев заражения за сутки. 15 марта данный показатель вырос уже до 10 896. На самом высоком уровне суточный прирост новых случаев COVID-19 зафиксирован в Варминьско-Мазурском, Поморском, Мазовецком и Любуском воеводствах. На этих польских территориях уже ввели локдаун, писал NEWS.ru. 

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