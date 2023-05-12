Политолог рассказал, поможет ли петиция вернуть День Победы на Украине Политолог Станкевич: петиция не вернет День Победы на Украине

Фото: Стрингер/РИА Новости

Люди во время празднования 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне у памятника Вечной славы в Киеве

Нынешний киевский режим официально не вернет празднование Дня Победы, даже если петиция в поддержку 9 Мая соберет нужное количество подписей, считает политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Однако в беседе с «360» он назвал сам факт появления такой петиции на сайте президента Украины обнадеживающим знаком.

Как напоминает издание, президент Украины Владимир Зеленский своим указом отменил День Победы, объявив 9 мая Днем Европы. После этого на сайте офиса Зеленского появилась петиция, требующая вернуть праздник. Чтобы инициативу рассмотрел глава государства, ее должны подписать 25 тысяч человек.

Станкевич счел эту петицию обнадеживающим знаком. При этом, по словам политолога, инициатива может и не набрать необходимые 25 тысяч голосов украинцев, так как в нынешнее сложное время далеко не все решатся указать свои данные под таким требованием.

Но чем бы ни закончилась эта попытка вернуть официальным путем празднование 9 Мая, все равно из памяти людей, из их семей эту дату не вычеркнуть, — подчеркнул политолог.

В то же время эксперт предположил, что даже народная поддержка инициативы останется лишь публичной оценкой ситуации частью украинского общества и не поможет официально вернуть День Победы в стране.

Нынешнее руководство Украины назад отыгрывать не будет. Это улица с односторонним движением, — резюмировал аналитик.

Автор петиции на сайте офиса Зеленского напомнил, что в Великой Отечественной войне принимали участие предки жителей Украины, которая в то время входила в состав СССР. В этой связи, по мнению автора, «нет смысла отменять праздник» и необходимо вернуть День Победы.