Политолог назвал причины переноса контрнаступления ВСУ Политолог Перенджиев назвал превосходство России причиной переноса контрнаступления ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Одной из причин переноса контрнаступления ВСУ является сохранение российскими войсками превосходства по ряду направлений, а также в вопросах вооружения, считает доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он отметил, что Киев может находиться в состоянии торга с Вашингтоном по поводу недостаточного вооружения.

Украина считает себя в определенном смысле недостаточно обеспеченной со стороны США. И речь не только о снаряжении, бронетехнике, хотя и об этом, безусловно, тоже, но и о том, что контрнаступление не будет иметь успеха в случае, если господство в воздухе продолжит сохраняться за Россией, — уточнил политолог.

По словам эксперта, на Украине осознают, что переходить к контрнаступлению в условиях отсутствия необходимых истребителей и бомбардировщиков рискованно. Кроме того, Перенджиев отмечает, что Россия активно наносила превентивные удары по пунктам управления, материального и технического обеспечения, а также по складам боеприпасов ВСУ. Контрнаступление также будет бесперспективным в условиях глубоко эшелонированной обороны ВС РФ.

Еще одним опасением украинских элит политолог назвал возможную потерю армии, из-за чего Киев полностью лишится самостоятельности. В таком случае в страну с большой вероятностью введут войска НАТО.

В любом случае, это не значит, что России надо расслабляться. Будут и дальше разведки боем, диверсионно-разведывательные операции, попытки прорывов, давление на оборону. Но контрнаступления пока все же не произойдет, — заключил эксперт.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин ранее заявил, что Запад пытается подтолкнуть Украину к переговорам с Россией, чтобы обеспечить хотя бы короткую передышку. По его словам, США и Запад разочарованы затягиванием украинского контрнаступления.