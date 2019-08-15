Полковник краевого управления полиции города Градец-Кралове в Чехии рассказала результаты расследования по делу о падении гражданки России Екатерины Бобковой, которая проходила в качестве свидетеля в деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
По данным правоохранительных органов, девушка была в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, передаёт
Произошёл несчастный случай. К тому же, согласно медицинскому освидетельствованию пострадавшей, она имела в крови две промилле алкоголя и была под влиянием наркотиков, - подчеркнула представитель силового ведомства.