Подконтрольный Украине Берислав обесточен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подконтрольный Украине город Берислав в Херсонской области остался без электроснабжения, сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, это связано с повреждением объекта критической инфраструктуры.

Кроме того, были обесточены Новоберислав, Томарино и Шляховое, добавил он. По словам Прокудина, повреждения инфраструктуры серьезные. Когда удастся восстановить энергоснабжение, пока неизвестно.

Ранее стало известно о назначении нового командующего российской группировкой войск «Днепр». Командир ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский сменил на этом посту генерал-полковника Олега Макаревича.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее сообщил, что в последнее время Вооруженные силы Украины повысили боевую активность в Херсонской области. Они переправляются на левый берег Днепра и пытаются создать плацдармы для попыток наступления в направлении Крыма.

30 октября украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Днепре (ранее — Днепропетровск) и его окрестностях. В регионе была объявлена воздушная тревога. Предупреждения об опасности с воздуха прозвучали также в Николаевской области Украины и в районах Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем Киева.