Писательница рассказала о травле Кейт Миддлтон в средней школе

https://static.news.ru/photo/3647b45c-b79f-11eb-abdb-96000091f725_660.jpg Кейт, герцогиня Кембриджская Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Школьные годы герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон были несчастными, так как будущая жена принца постоянно становилась объектом травли и насмешек со стороны сверстников. Об этом пишет Daily Star со ссылкой на автора книг о королевской семье Кэти Николл.

Как рассказала биограф, Миддлтон в 13 лет поступила в школу-интернат для девочек Downe House. Однако большинство её ровесниц стали учиться там на два года раньше. Из-за этого будущей герцогине пришлось адаптироваться в новом коллективе, который не принял девочку. Так, к примеру, Кейт обзывали долговязой. Кроме того, из-за высокого роста (а по этому параметру, как и в худобе, она опережала одноклассниц) Миддлтон не взяли в местную команду по игре в мяч под названием лакросс. Это также ударило по самооценке Кейт.

Бывшая одноклассница Миддлтон Эмма Сейл подтвердила слова писательницы. Она подчеркнула, что в юном возрасте всем хочется быть самыми спортивными и красивыми. По мнению Сейл, Миддлтон в школе была несчастна с самого начала.

Постоянная борьба за лидерство сильно давила на девочек, многие из которых страдали от расстройств питания, — рассказала британка.

Ранее сообщалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон 29 апреля отметили 10-летие свадьбы. В честь круглой даты они устроили фотосессию в Кенсингтонском дворце. Несколько снимков опубликованы на их официальной странице в Instagram. C членами британской королевской семьи работал Крис Флойд, известный своими портретами и репортажами о звёздах.

Бывшая однокурсница принца Уильяма Лора Варшауэр рассказала, как развивались его отношения с Кейт Миддлтон. Будущие супруги познакомились в 2001 году в Сент-Эндрюсском университете.