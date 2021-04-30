Петарды полетели в полицию на первомайской демонстрации в Париже

https://static.news.ru/photo/bcae6016-aa81-11eb-bf1a-96000091f725_660.jpg Фото: Социальные сети

Манифестанты на первомайской демонстрации в Париже начали бросать в полицейских петарды и фейерверки, однако силовики пока сдерживают толпу, столкновений не наблюдается, передаёт РИА Новости со ссылкой на корреспондента на месте событий. Традиционное шествие началось после 14:00 по местному времени (15:00 мск). Колонна стартовала с площади Республики, передаёт телеканал RT France.

В мероприятии принимают участие представители профсоюзов, молодёжных организаций, активисты социалистических и коммунистических движений, а также сторонники «жёлтых жилетов», громко распевающие «Мы ещё здесь!».

По информации Всеобщей конфедерации труда (CGT), по всей Франции ожидаются почти 300 первомайских мероприятий. Власти страны считают, что в них примут участие около 100 тысяч человек.

Накануне тысячи жителей Праги вышли на митинги против «пророссийской политики» президента страны Милоша Земана. Они вышли на Вацлавскую площадь с флагами Евросоюза, Украины и флагом оппозиции Белоруссии.

Ранее сообщалось, что координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов рассказал журналистам «Интерфакса» о своём задержании в центре Москвы. По его словам, силовики заявили, что он нарушает санитарные нормы.

Сергей Удальцов — глава движения «Авангард красной молодёжи», а также координатор «Левого фронта». Был одним из лидеров протестного движения в России в 2011–2013 годах.