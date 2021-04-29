Митинги против «пророссийской политики» Земана полыхнули в Чехии

https://static.news.ru/photo/c903a224-a944-11eb-a958-96000091f725_660.jpgФото: Çağdaş Gündem / Twitter
Тысячи жителей Праги вышли на митинги против «пророссийской политики» президента страны Милоша Земана. Она вышли на Вацлавскую площадь с флагами Евросоюза, Украины и флагом оппозиции Белоруссии.
Как сообщила газета Standard со ссылкой на данные полиции, люди старались соблюдать дистанцию из-за пандемии коронавируса. Они заватили с собой плакаты с антироссийскими лозунгами и заявили, что Земан в качестве президента стране больше не нужен, так как он является «угрозой безопасности». На улицы города, вышло по разным данным, около 10 тысяч человек.
#Prag'ta yaklaÅÄ±k on bin kiÅinin, Ãek Cumhuriyeti Devlet BaÅkanÄ± Milos Zeman'Ä±n #Rusya yanlÄ±sÄ± siyasetini protesto etmek Vaclav MeydanÄ±'nda yaptÄ±ÄÄ± miting. pic.twitter.com/V8E0VeZo55
Причиной демонстрации стали высказывания президента от 25 апреля о том, что расследование дела о взрывах во Врбетице продолжается и нужно дождаться его окончания. Он также отметил, что в закрытых отчётах для правительства ранее не фигурировали «российские агенты», в документах упоминались просто иностранные агенты.
Признание политика буквально взорвало его оппонентов и чехскую общественность. Его едва не обвинили в измене Родины и потребовали от Конституционного суда его отстранения от должности.
Совсем недавно в Варшаве прошли траурные мероприятия в память о крушении президентского самолёта под Смоленском, которые закончились столкновениямимежду полицией и протестующими. Несколько активистов были задержаны, писал NEWS.ru.