Митинги против «пророссийской политики» Земана полыхнули в Чехии

https://static.news.ru/photo/c903a224-a944-11eb-a958-96000091f725_660.jpg Фото: Çağdaş Gündem / Twitter

Тысячи жителей Праги вышли на митинги против «пророссийской политики» президента страны Милоша Земана. Она вышли на Вацлавскую площадь с флагами Евросоюза, Украины и флагом оппозиции Белоруссии.

Как сообщила газета Standard со ссылкой на данные полиции, люди старались соблюдать дистанцию из-за пандемии коронавируса. Они заватили с собой плакаты с антироссийскими лозунгами и заявили, что Земан в качестве президента стране больше не нужен, так как он является «угрозой безопасности». На улицы города, вышло по разным данным, около 10 тысяч человек.

Причиной демонстрации стали высказывания президента от 25 апреля о том, что расследование дела о взрывах во Врбетице продолжается и нужно дождаться его окончания. Он также отметил, что в закрытых отчётах для правительства ранее не фигурировали «российские агенты», в документах упоминались просто иностранные агенты.

Признание политика буквально взорвало его оппонентов и чехскую общественность. Его едва не обвинили в измене Родины и потребовали от Конституционного суда его отстранения от должности.

Совсем недавно в Варшаве прошли траурные мероприятия в память о крушении президентского самолёта под Смоленском, которые закончились столкновениямимежду полицией и протестующими. Несколько активистов были задержаны, писал NEWS.ru.