Координатора «Левого фронта» Удальцова задержали в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/5610c6f0-aa59-11eb-89c4-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/s_udaltsov

Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сообщил журналистам «Интерфакса» о своём задержании в центре Москвы.

Меня задержали. Сегодня на Манежной площади собирались представители левых сил — КПРФ, «Левый фронт» и другие. Должно было пройти согласованное с властями возложение цветов на Красной площади, — пояснил Удальцов.

По его словам, силовики заявили, что он нарушает санитарные нормы. Сейчас оппозиционер находится в ОВД «Китай-город».

Сергей Удальцов — глава движения «Авангард красной молодёжи», а также координатор «Левого фронта». Был одним из лидеров протестного движения в России в 2011–2013 годах. Его осудили по так называемому болотному делу: он получил четыре с половиной года колонии за организацию беспорядков в ходе митингов на Болотной площади в 2012 году. Оппозиционер освободился из колонии в 2017 году. В марте 2020 года он обращался в Верховный суд с просьбой отменить вынесенный приговор.