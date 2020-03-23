https://static.news.ru/photo/93b3bcec-6d10-11ea-bf39-fa163e074e61_660.jpg Сергей Удальцов Фото: NEWS.ru

Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев, осуждённые по так называемому «болотному делу», через своих адвокатов обратились в Верховный суд России с просьбой об отмене вынесенных им приговоров.

В письме, адресованном председателю ВС Вячеславу Лебедеву, в качестве основания для отмены приговоров они указали решение ЕСПЧ. Европейский суд установил, что Развозжаев и Удальцов были осуждены с нарушением ч. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Приговоры им были вынесены на основании показаний Константина Лебедева, который заключил сделку со следствием, пояснил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.

Удальцов и Развозжаев получили по четыре с половиной года колонии за организацию беспорядков во время митинга на Болотной площади в Москве в мае 2012 года. Тогда в результате столкновений с полицией пострадали десятки человек. Оба освободились из колонии в 2017 году.

Ранее NEWS.ru писал, что Удальцов был задержан и оштрафован на 500 рублей за хулиганство. По его словам, задержание спровоцировали активисты движения SERB.