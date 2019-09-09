https://static.news.ru/photo/39489a80-d2fa-11e9-8a6f-fa163e074e61_660.jpg Жан-Ив Ле Дриан Фото: Aloisio Mauricio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Париж желает в ближайшие дни провести встречу в «нормандском формате» на высшем уровне, рассказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам переговоров руководителей МИДа и Минобороны РФ и Пятой республики.

Мы хотели бы, чтобы в ближайшие дни в Париже была организована новая встреча на высшем уровне в рамках «нормандского формата», — цитирует французского министра РИА Новости .

В международном процессе участвуют Россия, Украина, Франция и Германия.

Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский готов стать участником встречи в «нормандском формате» в сентябре текущего года. По его словам, поступила инициатива провести переговоры в ближайшее время.