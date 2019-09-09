Президент Украины Владимир Зеленский готов стать участником встречи в «нормандском формате» в сентябре, сообщил глава МИДа страны Вадим Пристайко.
По его словам, поступила инициатива провести переговоры в ближайшее время. Он добавил, что относительно этого вопроса «есть договорённости фактически со всеми участниками» четвёрки, передаёт
Как писал News.ru, ранее президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Российский лидер подчеркнул, что необходимо подготовить саммит «нормандской четвёрки» для достижения реальных результатов.