https://static.news.ru/photo/9929ef86-a1df-11e9-a177-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский готов стать участником встречи в «нормандском формате» в сентябре, сообщил глава МИДа страны Вадим Пристайко.

По его словам, поступила инициатива провести переговоры в ближайшее время. Он добавил, что относительно этого вопроса «есть договорённости фактически со всеми участниками» четвёрки, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Российский лидер подчеркнул, что необходимо подготовить саммит «нормандской четвёрки» для достижения реальных результатов.