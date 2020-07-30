Папа Римский впервые назначил епископом «этнического русского»

https://static.news.ru/photo/7a0c8bfa-d27a-11ea-9ce4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alessia Giuliani/Global Look Press

Николай Дубинин стал первым гражданином РФ и «этническим русским», назначенным епископом-помощником архиепархии Римско-католической церкви, рассказал 30 июля 2020 года канцлер курии Архиепархии Божией Матери в Москве Игорь Ковалевский. Соответствующее решение принял Папа Римский Франциск.

В новейшей истории католической церкви в России это первое назначение епископом этнического русского, — прокомментировал событие Ковалевский в беседе с ТАСС.

По данным, опубликованным на сайте Конференции католических епископов России (ККЕР), Николаю Дубинину 47 лет. Родом из Новошахтинска (Ростовская область, РФ). В 1993 году он поступил в католическую высшую духовную семинарию «Мария — Царица Апостолов» в столице. С 1994-го — член ордена францисканцев — Братьев Меньших Конвентуальных.

Первые монашеские обеты дал 8 сентября 1995-го. Мероприятие прошло в монастыре в деревне Смардзевице в Польше. Торжественные постоянные обеты — 3 октября 1998 года в Москве. С 24 июня 2000-го Дубинин является священником кафедрального собора Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии, расположенного в мегаполисе.

До своего назначения Дубинин был и.о. настоятеля монастыря святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге. По информации, размещённой на официальной странице Архиепархии Божией Матери в социальной сети Facebook, россиянину уделили титулярную епархию (упразднённую епархию, использующуюся для титулования епископов без собственной юрисдикции) Вод Бизаценских.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Папа Римский Франциск приветствовал ещё один шаг для примирения на Донбассе, которым он считает усиление «режима тишины». Таким образом понтифик отреагировал на факт достижения договорённости контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что трёхсторонней контактной группе по Донбассу удалось согласовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня в регионе. Согласно принятому группой решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен быть установлен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии соприкосновения контролируемой властями Украины территории и так называемых отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО, в терминологии Москвы — ДНР и ЛНР, самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики).