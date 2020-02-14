https://static.news.ru/photo/e139ab3a-4f23-11ea-a88d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация президента Украины Владимира Зеленского подаёт в суд иск к телепрограмме «Схемы», обвиняя её в распространении недостоверной информации.

Поводом для скандала послужило утверждение журналистов о том, что глава государства встречался в Омане с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым. В офисе заявили, что это «целиком и полностью не соответствует действительности».

В администрации подчеркнули, что Зеленский никогда не встречался и не общался с Патрушевым. Авторов программы обвинили в домыслах и манипулировании общественным мнением. Офис намерен потребовать от них опровержений и извинений, сообщается на сайте президента Украины.

Как ранее писал NEWS.ru, информацию о встрече Патрушева с Зеленским опровергли и в Москве. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что ложная информация была обнародована «ради наживы или провокации».