Администрация президента Украины Владимира Зеленского подаёт в суд иск к телепрограмме «Схемы», обвиняя её в распространении недостоверной информации.
Поводом для скандала послужило утверждение журналистов о том, что глава государства встречался в Омане с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым. В офисе заявили, что это «целиком и полностью не соответствует действительности».
В администрации подчеркнули, что Зеленский никогда не встречался и не общался с Патрушевым. Авторов программы обвинили в домыслах и манипулировании общественным мнением. Офис намерен потребовать от них опровержений и извинений,
Как ранее писал NEWS.ru, информацию о встрече Патрушева с Зеленским опровергли и в Москве. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что ложная информация была обнародована «ради наживы или провокации».
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