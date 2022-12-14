New York Times: заговорщики планировали убийство Шольца во время переворота

Фото: Florian Gaertner/photothek.de vi/Global Look Press

Олаф Шольц

Организаторы госпереворота в Германии планировали убийство канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, близкие к расследованию. В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили более ста соглашений о неразглашении, в которых заговорщики поклялись сохранять секретность планов.

Во время обысков было обнаружено более ста соглашений о неразглашении <...>, в которых подписавшиеся поклялись сохранять секретность планов группы (заговорщиков), включающих нападение на немецкий парламент и арест его членов, а также убийство канцлера, — сказано в сообщении.

Кроме того, во время рейдов обнаружили 40 единиц огнестрельного оружия, а также изъяли тысячи патронов для другого оружия, которое еще предстоит найти в спрятанных тайниках. На данный момент полиция арестовала 23 подозреваемых по делу о заговоре с целью свержения власти и ведет расследование в отношении еще 31 человека

7 декабря полиция Германии задержала несколько десятков человек по подозрению в подготовке государственного переворота. Среди задержанных, как сообщила Генпрокуратура Германии, есть гражданка России. Стражи порядка провели одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые собирались взять штурмом бундестаг. Кроме того, еще в отношении двух немцев, задержанных в рамках дела о подготовке госпереворота в Италии и Австрии, начата процедура экстрадиции.