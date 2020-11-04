Немецкий депутат назвал реакцию ФРГ на дело Навального неадекватной

https://static.news.ru/photo/f6370dc0-1e85-11eb-a1ce-fa163e074e61_660.jpg Вальдемар Гердт Фото: Christian Spicker via imago-images.de/Global Look Press

Российские и германские парламентарии во время переговоров в Москве признали «неадекватной» реакцию ФРГ на ситуацию вокруг инцидента с Алексеем Навальным, бундестаг намерен добиваться расследования дела оппозиционера в сотрудничестве с Москвой, рассказал участник консультаций, член международного комитета бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Не очень адекватной была реакция Германии на вероятное отравление Навального, и неадекватным считается нежелание [Берлина] предоставить пробы, доказательства... ФРГ игнорирует запросы РФ. Мы стараемся добиться более тесного сотрудничества, чтобы этот случай был действительно расследован, чтобы мы могли в дальнейшем предотвращать такую неадекватную реакцию. Эти вопросы обсуждались, — цитирует Гердта РИА Новости.

Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа 2020 года. Спустя два дня его перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, требует предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было.

Ранее NEWS.ru сообщал, что веществом, которое было обнаружено на бутылке воды из дела российского оппозиционера Алексея Навального, мог быть кристаллический А-242 из группы «Новичок». Об этом заявил один из его разработчиков Владимир Углев.