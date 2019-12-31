https://static.news.ru/photo/4b08e1e4-2caa-11ea-a910-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/Global Look Press

Украина завершила анбандлинг — отделение газотранспортной системы (ГТС) от группы «Нафтогаз» — и переход на европейские правила работы. Об этом сообщил глава корпорации Андрей Коболев.

Он уточнил, что «Нафтогаз» перестал быть акционером оператора ГТС и стал его клиентом. Таким образом, отметил он, страна выполнила норму Третьего энергопакета Евросоюза и доказала, что является надёжным партнёром.

Это была самая важная реформа в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины, — высказал мнение Коболев в Facebook.

Ранее NEWS.ru писал, что ГТС Украины начала перекачку газа транзитом в Европу в рамках новых соглашений с Россией.