В бундестаге назвал возмутительной вечеринку с участием Шольца Глава фракции СДПГ в бундестаге назвал вечеринку с участием Шольца возмутительной

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

После вечеринки, в которой участвовали члены парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, полиция Берлина начала расследование. Поводом стали жалобы участниц мероприятия на то, что им в коктейли подмешали «оглушающие» капли KO-Tropfen. В руки журналистов газеты Tagesspiegel попало письмо представителя парламентской фракции СДПГ, в котором он рассказал о «возмутительном» инциденте с одурманивающим препаратом.

На нашей летней вечеринке очевидно произошли нападения на коллег с «оглушающими» каплями. Это возмутительное событие, о котором мы немедленно сообщили в полицию Бундестага, — сказано в сообщении.

Уточняется, что возможная вечеринка могла пройти в прошлую среду 29 июня. На мероприятии присутствовали около одной тысячи человек.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере восьми девушкам подмешали «наркотики изнасилования» на закрытой вечеринке. На мероприятии также присутствовал Шольц.