На Украине уничтожили завод по производству БПЛА Военкор Поддубный сообщил, что российские ракеты уничтожили завод БПЛА в Харькове

Фото: Министерство обороны РФ

Военкор Евгений Поддубный сообщил об уничтожении завода по производству и обслуживанию беспилотников в Харькове. О поражении промышленного объекта он написал в своём Telegram-канале и прикрепил соответствующий снимок. В Минобороны данную информацию не комментировали.

По сообщениям с мест, ракетные удары ВС РФ, нанесённые минувшей ночью на территории Харькова, пришлись на здания местного авиационного завода и предприятия по обслуживанию БПЛА, — указано в сообщении.

8 февраля украинские издания «Суспiльне» и «Политика страны» сообщили, что в Харькове прозвучало шесть взрывов. Также об ударах сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Издание «Политика страны» рассказало о взрывах в городе Очаков Николаевской области.

7 февраля представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях, потери украинской армии на участках составили более 190 человек личного состава. Помимо этого, по его словам, на Купянском направлении огнем артиллерии ВС РФ ликвидировано 50 украинских военнослужащих.