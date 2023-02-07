Минобороны России отчиталось об ударах по нескольким подразделениям ВСУ

Фото: МО РФ

Российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях, потери украинской армии на участках составили более 190 человек личного состава, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Помимо этого, по его словам, на Купянском направлении огнем артиллерии ВС РФ ликвидировано 50 украинских военнослужащих.

На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ, а также наступательных действий штурмовых отрядов «Южной» группировки войск за сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «МСТА-Б», — говорится в сообщении.

Кроме того, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено огневое поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ, потери которых превысили 80 солдат. На Херсонском направлении уничтожены самоходная гаубица «Акация», склад боеприпасов ВСУ и 20 человек личного состава. Таким образом, всего за сутки ликвидировано около 350 украинских военнослужащих, несколько боевых бронированных машин, РСЗО и другая техника.

Накануне представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что добровольцы штурмовых отрядов при поддержке ракетчиков и артиллерии взяли под контроль населенный пункт Николаевка в ДНР. По его словам, за сутки на данном направлении ликвидировано до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и гаубица Д-30.