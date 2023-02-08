Украинские издания «Суспiльне» и «Политика страны» сообщили о том, что в Харькове прозвучало шесть взрывов. В регионе с 23:30 мск объявлена воздушная тревога. Также об ударах в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
Согласно утверждению Синегубова, было зафиксировано попадание в центре Харькова.
Донецкое агентство новостей в свою очередь сообщило о мощных взрывах в Донецке и Макеевке. Как пишет СМИ, удары наносились из американских РСЗО HIMARS.
Издание «Политика страны» сообщила о взрывах в городе Очаков Николаевской области. Подробности происходящего не приводились.
Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что в ближайшее время украинские спецслужбы собираются осуществить масштабную провокацию и обвинить Россию в военных преступлениях. Отмечается, что данные были получены из нескольких независимых источников информации. По сведениям Минобороны, для осуществления провокации Киев планирует в Краматорске подорвать здания местных наркологического и онкологического диспансеров, а также первой городской больницы.