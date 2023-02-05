Минобороны РФ: Киев хочет обвинить Россию в военных преступлениях

Фото: Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

В ближайшее время украинские спецслужбы собираются осуществить масштабную провокацию и обвинить Россию в военных преступлениях, заявили в Министерстве обороны РФ. В Telegram-канале ведомства говорится, что данные были получены из нескольких независимых источников информации.

По сведениям Минобороны, для осуществления провокации Киев планирует в Краматорске подорвать здания местных наркологического и онкологического диспансеров (ул. Алексея Тихого, д. 31), а также первой городской больницы. После этого Москву обвинят в «преднамеренном ударе» по гражданским объектам.

В сопровождении сотрудников СБУ в город Краматорск уже прибыли журналисты западных СМИ, которые сейчас заселены в гостинице «Сапфир». При этом персонал медицинских учреждений в настоящее время эвакуирован. Все сотрудники до особых указаний переведены на удаленный формат работы, — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что зарубежные журналисты представят подрывы делом рук российской стороны. Такие провокации, считают в ведомстве, необходимы Киеву на фоне военных неудач украинской армии. Так власти страны пытаются усилить давление на общественное мнение западных государств для расширения поставок оружия, уверены в МО РФ.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что на Купянском и Краснолиманском направлениях Вооруженные силы Украины потеряли за сутки более 150 военнослужащих. Кроме того, за сутки сбито 11 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS в районах населенных пунктов Волноваха в ДНР и Токмак Запорожской области.