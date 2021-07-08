Глава Верховной рады подписал законопроект о коренных народах

Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал законопроект о коренных народах. Теперь документ отправлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому, сообщает «Страна.ua».

Законопроект закрепляет понятие «коренного народа страны». К нему относятся крымчаки, караимы и татары, а русские не подпадают под это понятие.

Президент России Владимир Путин считает, что проект закона о коренном народе «уму непостижим». Политик пояснил, что русские жили на территории Украины испокон веков, а теперь они являются некоренными. Он добавил, что нынешнее руководство страны недружественно относится к России, именно этим можно объяснить проект этого закона. Путин считает, что русские и украинцы являются одним народом.

С российским президентом согласился депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Он подчеркнул, что русских и украинцев объединяют символы общей победы над фашизмом. Политик считает, что «ничто не сможет это изменить».