На Украине передали в суд дело против оскорбившего Зеленского депутата

Уголовное дело об оскорблении президента Украины Владимира Зеленского и неисполнении судебного разбирательства депутатом Верховной рады Гео Леросом было передано в суд, сообщается на сайте Государственного бюро расследований. 4 ноября 2021-го бывший член партии «Слуга народа» во время выступления с трибуны оскорбил главу государства, назвав предателем, осудил его за выбор министра обороны и продемонстрировал в сторону Зеленского средний палец.

Свои действия депутат позже расценил как импульсивные, однако Лерос заявил, что его речь многократно прерывали отключением микрофона, когда он выходил с критикой в сторону президента Украины. Его поступки были квалифицированы как грубое нарушение общественного порядка.

Помимо этого, Лерос обвиняется в неисполнении постановления суда, который обязал народного избранника опровергнуть свои слова о возможной продаже государственных должностей председателями офиса президента страны.

Народный депутат Украины умышленно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел реальные возможности, — говорится в сообщении ведомства.

Согласно двум статьям, члену парламента грозят серьёзные штрафы или даже тюремный срок до трёх лет.

Ранее президента США Джо Байдена оскорбили во время рождественской телефонной линии с детьми, которую супруги Байден традиционно проводят в преддверии праздника. Так, в ходе телефонной линии один из позвонивших родителей приветствовал Байдена и его супругу Джилл словами: «Я надеюсь, что у вас тоже чудесное Рождество. Вперёд, Брэндон!»

Эвфемизм «Вперёд, Брэндон!» используют противника Байдена вместо нецензурного оскорбления. Это выражение появилось впервые на спортивном мероприятии, где толпа уже традиционно посылала Байдена кричалкой F*** Joe Biden. Журналистка NBC пыталась выкрутиться из положения в прямом эфире, расшифровав слова как «Вперёд, Брэндон» (Let's Go Brandon), якобы в поддержку спортсмена.