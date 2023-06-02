На Украине назвали условие для переговоров Москвы и Киева Экс-премьер Табачник: переговоры между Москвой и Киевом стоит вести после денацификации Украины

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Мирные переговоры между Москвой и Киевом следует начинать после денацификации Украины, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер страны Дмитрий Табачник. По его мнению, смысла в диалоге нет, пока у власти находится президент Владимир Зеленский.

С Зеленским переговоры невозможны. Ну нет смысла обсуждать условия мира, — цитирует агентство политика.

Табачник добавил, что исходит «из тех постулатов, которые являются общепринятыми», оценивая возможность переговоров между Москвой и Киевом.

Президент Российской Федерации сказал о денацификации. Наверное, переговоры стоит вести, когда произойдет это, — сказал экс-премьер.

Он пояснил, что это будет не только декларируемым Россией лозунгом, но осознанным фактом с украинской стороны — отказ от являющихся явно нацистскими постулатов.

Ранее о невозможности переговоров с Украиной, пока ее президентом остается Зеленский, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. При этом он назвал украинского лидера клоуном. По его словам, рано или поздно после смены правительства на Украине Москва и Киев все-таки смогут заключить мирный договор. При этом Медведев не исключил, что военный конфликт на Украине может растянуться на десятилетия, если «нацистская природа власти» республики не будет уничтожена.