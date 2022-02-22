На Украине начался призыв на военную службу резервистов от 18 до 60 лет

Генеральный штаб вооружённых сил Украины начал призыв на военную службу резервистов от 18 до 60 лет. Максимальный срок службы по призыву составит один год, сообщает ведомство на своей странице в Facebook. Ранее указ о призыве резервистов в особый период подписал президент страны Владимир Зеленский.

22 февраля 2022 года президент Украины издал приказ Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Украины «О призыве резервистов на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период». Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский составы, — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что за резервистами сохранятся их рабочие места и зарплаты.

Как заявил накануне в своём видеообращении президент Украины, в настоящее время необходимости во всеобщей мобилизации нет, однако требуется доукомплектовать армию. По его словам, речь идёт исключительно о гражданах, включённых в оперативный резерв.

22 февраля Владимир Зеленский сообщил о введении военного положения в стране в случае «мощной войны» против Украины. На пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве украинский лидер выразил надежду на то, что войны с Россией не будет.