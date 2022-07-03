На Украине начали выдавать повестки в военкомат в церквях Во Львове выдали повестки в военкомат в храмах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Львове перед воскресным богослужением верующими раздали повестки в военкомат, сообщил народный депутат Николай Княжицкий в своем Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он указал на то, что существует «много способов пригласить лиц» в комиссариаты, но это «точно нельзя делать в храмах».

Церковь у нас отделена от государства. Туда идут люди за духовными защитой и поддержкой. Это точно не место, где во время молитвы нужно ходить и раздавать повестки. Мы все поддерживаем армию, — написал Княжицкий.

Народный избранник подчеркнул, что «разум и ответственность не должны теряться во время

войны». Он добавил, что людей можно приглашать по месту проживания и на работе, но однозначно не в церкви.

Ранее нацполиция Киева вручила 219 повесток в военкомат после рейда по клубам. Отмечалось, что в течение выходных правоохранители и военные комиссары проводили проверку 420 заведений, в двух из которых обнаружили 413 нарушителей комендантского часа — примерно половину из них «пригласили» в комиссариат.