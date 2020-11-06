В Донбассе погиб комбат 11-го полка Андрей Панькин

https://static.news.ru/photo/aa1fca4e-203d-11eb-ba0f-fa163e074e61_660.jpg Андрей Панькин Фото: МЕМОРИАЛ ГЕРОЕВ ДНР | ЛНР/vk.com

При обстреле ДНР украинскими боевиками погиб командир стрелкового батальона 11-го полка Андрей Панькин. Об этом сообщил основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Он рассказал, что утром в пятницу ВСУ выпустили 22 выстрела из СПГ, а также совершили два выстрела из гранатомёта.

Погиб командир стрелкового батальона 11-го полка, «востоковец» Панькин Андрей Андреевич 21.10.1987 года рождения, позывной Марик. Начал свой боевой путь 29.05.2014 года рядовым бойцом. Царство небесное русскому солдату, — приводит слова Ходаковского «Царьград».

По его словам, обстрел длился в течение 13 минут.

Ранее NEWS.ru сообщил, что ДНР обвинила Киев в эскалации конфликта в Донбассе. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.