Медведчук предложил радикально изменить экономический курс Украины

https://static.news.ru/photo/4e7d43d4-2041-11eb-a2fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о необходимости радикально изменить экономический курс страны.

Надо радикально менять экономический курс страны, — подчеркнул он.

Политик написал в Twitter, что государственный бюджет принимается в условиях падения промышленного производства за девять месяцев на 7%. Также за этот период на 20% упал машиностроительный сектор, на 13% — сельскохозяйственный и сектор добычи угля.

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Накануне Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект о госбюджете на 2021 год. В нём предусмотрены рост ВВП на 4,6% и инфляция на уровне 7,3%. Средняя зарплата должна составить 13,6 тысячи гривен (около 37,5 тысячи рублей).

Ранее, как писал NEWS.ru, cопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал власти страны за создание так называемого конституционного кризиса. По его словам, это отвлекло внимание общества от результатов местных выборов.