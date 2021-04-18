Макрон не рассматривает применение «Спутника V» для ускорения вакцинации

https://static.news.ru/photo/74554e78-a05f-11eb-a0ca-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская вакцина «Спутник V» не может быть использована в ЕС для ускорения вакцинации в настоящий момент, поскольку она не одобрена европейским санитарным регулятором. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Если нет одобрения вакцины со стороны наших европейских санитарных властей, мы никак не можем использовать вакцину на нашей территории. Российская вакцина не одобрена нашими властями, так что я не думаю, что российская вакцина сейчас является выходом с точки зрения ускорения вакцинации, поскольку потребуется время, чтобы получить разрешение европейского агентства, — сообщил он в интервью CBS.

«Спутник V» попал в тройку мировых вакцин против нового коронавируса по числу полученных разрешений государственными регуляторами. Сейчас вещество, созданное с участием Российского фонда прямых инвестиций, зарегистрировали свыше 40 стран. Их общее население превышает 1,1 млрд человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Европа до сих пор не может определиться, необходимо ли регистрировать в странах Евросоюза российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V». Глава Евросовета Шарль Мишель признал, что между правительствами стран Старого Света существуют разногласия по этому вопросу.