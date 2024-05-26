Макрон анонсировал открытие отреставрированного Нотр-Дама Макрон: отреставрированный после пожара Нотр-Дам откроется 8 декабря

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам)

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) откроют для посетителей спустя пять лет после пожара откроют 8 декабря 2024 года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Берлине. Его слова на мероприятии в честь 75-летия конституции ФРГ транслировались в Twitter (X).

Он будет отреставрирован и откроется 8 декабря, — сообщил Макрон.

Собор Парижской Богоматери сгорел в 2019 году. В мае 2019 года депутаты Национального собрания — нижней палаты французского парламента — приняли законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери. Согласно документу, на восстановление памятника архитектуры отводится пять лет. Для лиц, жертвующих средства на восстановление собора, проект предусматривает налоговые льготы.

В июне 2019 года начался последний этап демонтажа строительных лесов вокруг собора. Их установили в апреле 2019 года до пожара. Для специалистов снятие конструкций было «настоящей головоломкой». Леса состояли из 40 тысяч деталей общим весом в 200 тонн.

В августе 2019 года специалисты приступили к реставрации и очистке большого органа Нотр-Дама. Избежавший огня, но намоченный водой и покрытый свинцовой пылью, инструмент был полностью разобран, а затем очищен.