Начался последний этап демонтажа лесов вокруг Нотр-Дам-де-Пари

В Париже начался последний этап демонтажа строительных лесов вокруг Собора Парижской Богоматери. Их установили в апреле 2019 года до пожара и пострадали в результате возгорания.
Как
Конструкция не обрушилась во время пожара. Чтобы не допустить разрушения и провести безопасный демонтаж, строители установили вокруг вторые леса.
Как писал NEWS.ru, депутаты Национального собрания — нижней палаты французского парламента — приняли законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери. Согласно документу, на восстановление памятника архитектуры отводится пять лет. Для лиц, жертвующих средства на восстановление собора, проект предусматривает налоговые льготы.
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