Начался последний этап демонтажа лесов вокруг Нотр-Дам-де-Пари

https://static.news.ru/photo/d2bdf4d6-a977-11ea-95b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreina Flores/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Париже начался последний этап демонтажа строительных лесов вокруг Собора Парижской Богоматери. Их установили в апреле 2019 года до пожара и пострадали в результате возгорания.

Как отмечает издание France Info для специалистов снятие конструкций было «настоящей головоломкой». Леса состоят из 40 тысяч деталей общим весом в 200 тонн.

Конструкция не обрушилась во время пожара. Чтобы не допустить разрушения и провести безопасный демонтаж, строители установили вокруг вторые леса.

Как писал NEWS.ru, депутаты Национального собрания — нижней палаты французского парламента — приняли законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери. Согласно документу, на восстановление памятника архитектуры отводится пять лет. Для лиц, жертвующих средства на восстановление собора, проект предусматривает налоговые льготы.