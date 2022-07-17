ЛНР: ВСУ разрушили обстрелами депо и профилакторий в Алчевске

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

ВСУ ракетными ударами по Алчевску разрушили троллейбусно-автобусное депо и профилакторий в городе. Об этом сообщает «Луганскинформцентр» со ссылкой на главу администрации Альберта Апшева.

По словам Апшева, задние профилактория разрушено наполовину. Сведений о пострадавших среди мирного населения на данный момент нет.

Предварительно, в результате ракетного удара разрушено депо, где находятся наши троллейбусный и автобусный парки. Также наполовину разрушено здание профилактория. Инцидент произошел в 21:04, — приводит издание слова главы администрации Алчевска.

Сейчас на месте происшествия работают городские службы, идёт разбор завалов.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты собрались подорвать мост в селе Полтавка Запорожской области. Произведенное ими минирование сооружения задумано с целью обвинить в неизбирательных ударах российскую армию.