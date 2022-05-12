Литва отзовёт посла из России и закроет консульство в Санкт-Петербурге Литва отзовёт посла из России 1 июня, а 7 июня закроет консульство в Санкт-Петербурге

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Литовские власти приняли решение отозвать с должности с 1 июня посла в России Эйтвидаса Баярунаса, а также ликвидировать генеральное консульство в Санкт-Петербурге с 7 июня. Проект постановления опубликован на сайте парламента страны. Документ был подготовлен МИД республики.

Освободить с 1 июня 2022 года чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в Российской Федерации Эйтвидаса Баярунаса от должности, — говорится в документе.

В другом постановлении, опубликованном сеймом Литвы, говорится о ликвидации генконсульства республики в Санкт-Петербурге.

Ликвидация литовским правительством генконсульства последовала после его закрытия Министерством иностранных дел РФ в начале апреля. Также стало известно, что сотрудники дипведомства республики объявлены персонами нон грата.

Ранее сообщалось, что Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией. Известно, что данное решение было принято на фоне ситуации в украинском городе Буче. Кроме того, решено закрыть российское консульство в Клайпеде.