Лидеры Латвии, Литвы и Польши отказались от «семейного фото» с Лукашенко Президенты Латвии, Литвы и Польши отказались от фото с Лукашенко на саммите ООН

Фото: president.gov.by

Главы Латвийской, Литовской и Польской республик отказались от общей фотографии на встрече Организации Объединенных Наций в Дубае по изменению климата из-за того, что для снимка также позировал президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет LRT. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Белоруссия способствует «разрушению будущего мира».

Было бы лицемерно стоять плечом к плечу с главой государства, которое стало плацдармом агрессии России против Украины, и как ни в чем не бывало обсуждать будущее мира и изменение климата. Белорусский режим способствует разрушению будущего мира, — заявил Науседа.

Вместе с ним фото бойкотировали лидеры Латвии и Польши Эдгар Ринкевич и Анджей Дуда. Также глава Литвы отметил, что Лукашенко не является частью «семьи», к которой они хотят принадлежать.

Это называется семейным фото. Лукашенко не принадлежит к той семье, к которой мы хотим принадлежать, — добавил Науседа.

Ранее замглавы администрации президента республики Александра Лукашенко Максим Ермолович заявил, что Белоруссии необходимо развивать портовую инфраструктуру и создать собственный торговый флот на фоне санкций. Он подчеркнул, что сейчас белорусская сторона совместно с Россией отрабатывает железнодорожные логистические маршруты.