В Белоруссии задумались о создании собственного торгового флота Чиновник Ермолович: в Белоруссии необходимо создать собственный торговый флот

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В Белоруссии необходимо развивать портовую инфраструктуру и создать собственный торговый флот на фоне санкций, заявил замглавы администрации президента республики Александра Лукашенко Максим Ермолович. Он подчеркнул, что сейчас белорусская сторона совместно с Россией отрабатывает железнодорожные логистические маршруты, пишет EADaily.

Мы должны задуматься о собственном флоте, о собственной портовой инфраструктуре, выстраивать транспортную систему до портов. <...> Работаем по Китаю, по портам — расширяем пропускную способность в этих направлениях, — отметил Ермолович.

По его словам, Белоруссии нужно налаживать логистику для дальнейшего развития торговли со странами Африки, Азии и Латинской Америки. Чиновник отметил, что задачу создания торгового флота придется решать. Это позволит не зависеть от перевозчиков, которые диктуют свои условия. Ермолович добавил, что власти также продолжат поддерживать своих экспортеров.

Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик ранее рассказал, что с Россией согласовано более 20 совместных проектов по импортозамещению. Общий объем инвестиционных затрат составит около 105 млрд рублей, из них 74 млрд рублей являются средствами российского госкредита.