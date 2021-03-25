Кравчук: нет смысла говорить о дате встречи лидеров «нормандской четвёрки»

https://static.news.ru/photo/3cdb491c-8d80-11eb-83a3-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: facebook.com/1leonidkravchuk

Нет смысла в обсуждении даты встречи глав государств «нормандской четвёрки» (Украина, Россия, Франция и Германия), пока не будет согласов новый план по урегулированию ситуации в Донбассе, сказал председатель контактной группы Леонид Кравчук.

По его словам, нет возможности говорить о встрече лидеров стран до решения всех вопросов на уровне их советников.

Пока не будет согласован этот вопрос и другие на уровне политических советников, пока они не договорятся между собой о совместных шагах и о плане, который предложен Францией, Германией и Украиной, пока РФ молчит, то говорить о встрече на самом высоком уровне нет такой возможности, тем более нельзя говорить о дате такой встречи, — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев доработал проект мирного урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, документ предложили Париж и Берлин, теперь его должны одобрить в Москве. Политик назвал пункты, содержащиеся в тексте, «очень мощным шагом» со стороны Франции и Германии. По его мнению, через неделю-две, на видеоконференции в «нормандском формате», план должен стать «предметом мощного обсуждения».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала новый план урегулирования в Донбассе, о создании которого заявила Украина. Кремлю также не поступало по дипломатическим каналам предложений организовать двусторонние контакты лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями, писал NEWS.ru.