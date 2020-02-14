https://static.news.ru/photo/904d89bc-4f69-11ea-b1c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Члены Обуховского районного совета Киевской области отказались размещать эвакуированных из китайского города Ухань из-за вспышки коронавируса украинцев. Такое решение было принято во время срочной сессии парламента.

На повестке дня депутатов во время встречи было недопущение распространения COVID-19 в населённых пунктах района, сообщается в Facebook райсовета. Они решили обратиться к президенту страны Владимиру Зеленскому и партии «Слуга народа» с сообщением об отсутствии медучреждений, условия в которых подходят для карантина.

Ранее советник при ВОЗ Айру Лонджини заявил, что коронавирусом могут заразиться до двух третей населения мира. По его словам, карантинные меры КНР приняла уже после того, как вирус успел проникнуть в разные районы Китая.

По данным на 14 февраля, власти Китая зарегистрировали 121 смертельный случай от коронавируса за прошедшие сутки. Общее число погибших от COVID-19 в Китае составляет более 1300 человек. Всего зафиксировано более 65 тысяч подтверждённых случаев заражения, кроме того, инфицированы оказались более 1700 китайских врачей, писал NEWS.ru.