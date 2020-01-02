https://static.news.ru/photo/bb33ab4e-2d67-11ea-acc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olga Tanasiychuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина в 2019-м нарастила транзит газа по своей территории на 3,2% (на 2 млрд 806,7 млн кубометров) по сравнению с 2018 годом — до 89 млрд 585,9 млн «кубов», передают представители «Укртрансгаза».

составила 86,696 млрд куб. м (+3,4% к 2018 году), в Молдову — 2 млрд 889,9 млн куб. м (-1,7%). По подсчётам агентства «Интерфакс-Украина», в том числе транспортировка голубого топлива в Европу в 2019-м86,696 млрд куб. м (+3,4% к 2018 году), в Молдову — 2 млрд 889,9 млн куб. м (-1,7%).

По итогам декабря 2019-го транзит ресурса увеличился на 6,3% (на 479,8 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года — до 8,092 млрд куб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил , что новый контракт Киева и Москвы по транзиту российского газа в Европу не является победой. При этом, как писал NEWS.ru, возглавляемая им партия «Европейская солидарность» потребовала запретить прямые поставки газа в страну.

Представители политического движения посчитали, что подписанные в понедельник, 30 декабря, соглашения о газовом транзите лишают возможности привлечь Россию к ответственности за «энергетическую агрессию». Соратники Порошенко также назвали пакет соглашений продолжением политики «отбеливания Российской Федерации», которую проводит действующая власть.