«Какая милая шутка»: пользователи оценили требование Кулебы ракет от ФРГ Пользователи соцсетей назвали шуткой требование Кулебы ракет Taurus от Германии

Фото: Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Пользователи социальной сети Twitter (X) назвали «милой шуткой» призыв министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы к Германии поставить ВСУ ракеты Taurus, которые, по мнению чиновника, должны способствовать скорому завершению противостояния с Россией. Комментаторы также предположили, каким окажется дальнейшее требование Киева.

Ранее Кулеба выразил надежду, что решение о поставках Киеву крылатых ракет Taurus «лежит на столе» у канцлера ФРГ Олафа Шольца и он примет его. Перед этим председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила, что Шольц единственный в правящей коалиции, кто блокирует решение о передаче Украине этого вида вооружений.

Позволит быстрее закончить войну — какая милая шутка, — отметил один из пользователей.

Другой комментатор предположил, что следующее в списке Кулебы — ядерное оружие. Также ряд пользователей заявили об отсутствии успехов контрнаступления ВСУ и выразили сомнения в целесообразности поставок нового оружия Украине.

4 сентября Дмитрия Кулеба в рамках встречи послов в Вене заявил, что путь к переговорам с Россией лежит через поле боя. По его словам, конфликт в стране не может быть прекращен, если стороны просто начнут диалог. Кулеба предположил, что заморозка конфликта даст России передышку и Москва воспользуется этой возможностью, чтобы подготовить новую атаку.

Также глава украинского МИД назвал плевком в лицо солдату ВСУ недовольство темпами контрнаступления. По его словам, критикам следует «заткнуться» и самим отправиться в зону боевых действий.