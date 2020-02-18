В Великобритании активизировались разговоры о возможном объединении Ирландии. По мнению экспертов, Brexit и неожиданно высокие результаты партии, выступающей за объединение, на недавних выборах в Ирландской Республике увеличивают вероятность такого события. Число сторонников этой идеи растёт в обеих частях острова, хотя на пути единства Ирландии всё ещё стоит много препятствий.
Пока Великобритания готовится к непростому диалогу с Евросоюзом о будущих торговых отношениях, на соседнем острове, в Республике Ирландия в самом разгаре партийные переговоры о правящей коалиции. В субботу, 8 февраля, там прошли парламентские выборы, результаты которых стали неожиданными. Годами власть в южной части острова делили две партии — «Фине Гэл» и «Фианна Файл». Связанная с Ирландской республиканской армией (ИРА) «Шинн Фейн» оставалась в аутсайдерах. Но по результатам последних выборов, она неожиданно вырвалась на второе место и получила 37 кресел в парламенте. У победившей «Фианна Файл» всего на одно место больше, а правившая до этого «Фине Гэл» и вовсе скатилась на третью позицию с 35 портфелями.
Аналитики считают неожиданно высокий результат «Шинн Фейн» тревожным знаком. Её программа прямо призывает к организации референдума об объединении Ирландии. Остров ещё не забыл о периоде Смуты, вялотекущем конфликте между католиками и протестантами в Северной Ирландии, жертвами которого стали в общей сложности 3500 человек. Конец ему положило Соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение),
Долгое время конфликт помогал сглаживать тот факт, что и Ирландская Республика, и Северная Ирландия в составе Соединённого Королевства входили в Евросоюз, а значит, граница между ними почти не ощущалась. Вопрос ирландской границы стал одним из главных камней преткновения на переговорах Великобритании и ЕС по Brexit. В итоге, чтобы не допустить возобновления конфликта, Лондон согласился на неоднозначный шаг. По соглашению с ЕС, Северная Ирландия после Brexit будет продолжать подчиняться общим торговым правилам союза, а остальная часть Соединённого Королевства — нет. Решив одну проблему, такой вариант соглашения создал другую: Северной Ирландии, весьма вероятно, будет выгоднее торговать с Ирландской Республикой, чем со страной, частью которой она является. На этом фоне всё больше жителей северной части острова задумываются об объединении де-юре.
Тем более, что на референдуме о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году большинство ирландцев проголосовали против такого шага. В одной упряжке со сторонниками Brexit шла только Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии. Но после прошедших в декабре парламентских выборов, тех самых, которые принесли сокрушительную победу консерваторам во главе с Борисом Джонсоном, общее число избранных националистов в парламенте превысило число юнионистов.
Эти же выборы принесли победу и шотландским националистам. Их лидер Никола Стержен заявила, что Шотландия будет стремиться ко второму референдуму о независимости. Ведь в 2014 году, когда проводился первый плебисцит, речи о выходе Великобритании из состава ЕС ещё не шло. Теперь же шотландские политики хотят дать своему народу выбор: получить независимость и войти в ЕС или остаться в составе Соединённого Королевства.
Ирландия пока не высказывала на официальном уровне такого же желания, но это весьма вероятно. Генеральный директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов в разговоре с NEWS.ru заявил, что развитие событий будет зависеть от исхода коалиционных переговоров между партиями по итогам февральских выборов.
Если посмотреть на коалиционные переговоры, то видно, что все партии, с которыми «Шинн Фейн» могла бы сформировать коалицию, пока отказываются от этого. Так что сложно говорить о том, что тема объединения Ирландии получит продолжение. Две главные партии тоже выступают за единство Ирландии, но более осторожно, чем «Шинн Фейн». И пока они не скажут, что референдум является их целью, никаких конкретных подвижек на этом направлении не будет. Но кто бы не сформировал коалицию, ему, скорее всего, придётся учитывать ту повестку, с которой «Шинн Фейн» добилась таких результатов. Не исключено, что риторика по данному вопросу ужесточится. Кроме того, считается, что договорённости Великобритании и ЕС по Brexit увеличили число сторонников воссоединения Ирландии. Население действительно постепенно склоняется в пользу проведения референдума об объединении.
Журнал The Economist замечает, что для Северной Ирландии референдум об отделении выглядит даже более привлекательным, чем для Шотландии. Последней в случае объявления независимости придётся проходить через долгие формальные процедуры присоединения к Евросоюзу. В это переходное время её экономике, которая фактически окажется в изоляции, придётся непросто. Северная Ирландия же сможет присоединиться к ЕС в тот же момент, когда станет частью Республики Ирландия, уже входящей в союз. О такой возможности ранее заявляли представители Брюсселя. То есть для неё этот процесс пройдёт максимально безболезненно.
За время, минувшее с заключения Соглашения Страстной пятницы, противоречия между католическим югом и протестантским севером успели сгладиться. Власть католической церкви над всеми сферами жизни Ирландской Республики ослабла: теперь там разрешены однополые браки и аборты, в данный момент страну даже возглавляет открытый гей Лео Варадкар. Так что с каждым годом у Ирландии становится всё больше поводов задуматься об объединении, хотя, по словам аналитиков, если оно и произойдёт, то нескоро.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен