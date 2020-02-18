В Великобритании активизировались разговоры о возможном объединении Ирландии. По мнению экспертов, Brexit и неожиданно высокие результаты партии, выступающей за объединение, на недавних выборах в Ирландской Республике увеличивают вероятность такого события. Число сторонников этой идеи растёт в обеих частях острова, хотя на пути единства Ирландии всё ещё стоит много препятствий.

Пока Великобритания готовится к непростому диалогу с Евросоюзом о будущих торговых отношениях, на соседнем острове, в Республике Ирландия в самом разгаре партийные переговоры о правящей коалиции. В субботу, 8 февраля, там прошли парламентские выборы, результаты которых стали неожиданными. Годами власть в южной части острова делили две партии — «Фине Гэл» и «Фианна Файл». Связанная с Ирландской республиканской армией (ИРА) «Шинн Фейн» оставалась в аутсайдерах. Но по результатам последних выборов, она неожиданно вырвалась на второе место и получила 37 кресел в парламенте. У победившей «Фианна Файл» всего на одно место больше, а правившая до этого «Фине Гэл» и вовсе скатилась на третью позицию с 35 портфелями.

Подсчет голосов на парламентских выборах Ирландии. Xin Huashe/Xinhua/Global Look Press

Аналитики считают неожиданно высокий результат «Шинн Фейн» тревожным знаком. Её программа прямо призывает к организации референдума об объединении Ирландии. Остров ещё не забыл о периоде Смуты, вялотекущем конфликте между католиками и протестантами в Северной Ирландии, жертвами которого стали в общей сложности 3500 человек. Конец ему положило Соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение), заключённое в 1998 году. После этого Ирландская республиканская армия как военизированная группировка перестала существовать. Но теракты, в основном направленные против представителей британских правоохранительных органов, продолжают сотрясать северную часть острова и в наши дни. На обломках ИРА образовались более мелкие группировки, уступающие ей по масштабам, но преследующие те же цели.

Долгое время конфликт помогал сглаживать тот факт, что и Ирландская Республика, и Северная Ирландия в составе Соединённого Королевства входили в Евросоюз, а значит, граница между ними почти не ощущалась. Вопрос ирландской границы стал одним из главных камней преткновения на переговорах Великобритании и ЕС по Brexit. В итоге, чтобы не допустить возобновления конфликта, Лондон согласился на неоднозначный шаг. По соглашению с ЕС, Северная Ирландия после Brexit будет продолжать подчиняться общим торговым правилам союза, а остальная часть Соединённого Королевства — нет. Решив одну проблему, такой вариант соглашения создал другую: Северной Ирландии, весьма вероятно, будет выгоднее торговать с Ирландской Республикой, чем со страной, частью которой она является. На этом фоне всё больше жителей северной части острова задумываются об объединении де-юре.

Тем более, что на референдуме о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году большинство ирландцев проголосовали против такого шага. В одной упряжке со сторонниками Brexit шла только Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии. Но после прошедших в декабре парламентских выборов, тех самых, которые принесли сокрушительную победу консерваторам во главе с Борисом Джонсоном, общее число избранных националистов в парламенте превысило число юнионистов.

Никола Стержен, лидер шотландских националистов. Han Yan/Xinhua/Global Look Press

Эти же выборы принесли победу и шотландским националистам. Их лидер Никола Стержен заявила, что Шотландия будет стремиться ко второму референдуму о независимости. Ведь в 2014 году, когда проводился первый плебисцит, речи о выходе Великобритании из состава ЕС ещё не шло. Теперь же шотландские политики хотят дать своему народу выбор: получить независимость и войти в ЕС или остаться в составе Соединённого Королевства.

Ирландия пока не высказывала на официальном уровне такого же желания, но это весьма вероятно. Генеральный директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов в разговоре с NEWS.ru заявил, что развитие событий будет зависеть от исхода коалиционных переговоров между партиями по итогам февральских выборов.

Если посмотреть на коалиционные переговоры, то видно, что все партии, с которыми «Шинн Фейн» могла бы сформировать коалицию, пока отказываются от этого. Так что сложно говорить о том, что тема объединения Ирландии получит продолжение. Две главные партии тоже выступают за единство Ирландии, но более осторожно, чем «Шинн Фейн». И пока они не скажут, что референдум является их целью, никаких конкретных подвижек на этом направлении не будет. Но кто бы не сформировал коалицию, ему, скорее всего, придётся учитывать ту повестку, с которой «Шинн Фейн» добилась таких результатов. Не исключено, что риторика по данному вопросу ужесточится. Кроме того, считается, что договорённости Великобритании и ЕС по Brexit увеличили число сторонников воссоединения Ирландии. Население действительно постепенно склоняется в пользу проведения референдума об объединении. Андрей Куликов генеральный директор исследовательской компании Europe Insight генеральный директор исследовательской компании Europe Insight

Журнал The Economist замечает, что для Северной Ирландии референдум об отделении выглядит даже более привлекательным, чем для Шотландии. Последней в случае объявления независимости придётся проходить через долгие формальные процедуры присоединения к Евросоюзу. В это переходное время её экономике, которая фактически окажется в изоляции, придётся непросто. Северная Ирландия же сможет присоединиться к ЕС в тот же момент, когда станет частью Республики Ирландия, уже входящей в союз. О такой возможности ранее заявляли представители Брюсселя. То есть для неё этот процесс пройдёт максимально безболезненно.

За время, минувшее с заключения Соглашения Страстной пятницы, противоречия между католическим югом и протестантским севером успели сгладиться. Власть католической церкви над всеми сферами жизни Ирландской Республики ослабла: теперь там разрешены однополые браки и аборты, в данный момент страну даже возглавляет открытый гей Лео Варадкар. Так что с каждым годом у Ирландии становится всё больше поводов задуматься об объединении, хотя, по словам аналитиков, если оно и произойдёт, то нескоро.