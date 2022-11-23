Хмельницкая и Ровенская АЭС отключены от энергосистемы Украины

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Хмельницкая АЭС

Хмельницкая атомная станция отключена от энергосистемы Украины, заявил в своем Telegram-канале глава облгосадминистрации региона Сергей Гамалий. По его словам, причина кроется в массовых ракетных ударах по Украине. «Страна.ua» пишет, что Ровенская АЭС переведена на аварийный режим.

В результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры электросети отключены, и в настоящее время отсутствует напряжение в большинстве общин области. <...> Кроме того, часть города Хмельницкого без воды. Энергоблоки ХАЭС отключены от энергосистемы. Причина полного обесточивания — массовые ракетные удары по объектам энергетики всей страны, — написал Гамалий.

Также издание «Страна.ua» сообщило о переводе Ровенской АЭС на аварийный режим работы из-за резкого сокращения потребления электроэнергии вследствие ударов по объектам энергоинфраструктуры. Мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что во всем городе был отключен свет.

Город обесточен полностью. Объекты критической инфраструктуры и Чернелевский водозабор тоже. Работаем, чтобы запустить большую часть котельных в автономном режиме на когенерационных установках и генераторах. Причина полного обесточивания — массовые ракетные удары по объектам энергетики всей страны, — сообщил он.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что на Южно-Украинской атомной станции произошла экстренная остановка энергоблоков.

Компания «Укрэнерго» заявила, что во всех регионах страны введены аварийные отключения электроэнергии.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе полностью остановлено движение электротранспорта, людей эвакуируют из метрополитена.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что одна из выпущенных по Киеву ракет попала по объекту инфраструктуры. Об обстреле критической инфраструктуры в Винницкой области сообщил глава облгосадминистрации региона Сергей Борзов. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Мэр Львова Андрей Садовой написал, что из-за ударов по объектам инфраструктуры во всем городе пропал свет. Он предупредил, что возможны перебои с подачей воды. Он также призвал всех местных жителей не покидать укрытия.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО.