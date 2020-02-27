https://static.news.ru/photo/2434c8b8-594a-11ea-90a8-fa163e074e61_660.jpg Аттилио Фонтана Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заражение коронавирусом диагностировали помощнице губернатора итальянского региона Ломбардия Аттилио Фонтаны. Из-за этого политик в целях предосторожности принял решение изолировать себя от общества на 14 дней.

В размещённом в социальной сети Facebook обращении Фонтана рассказал, что тесты на наличие в его организме COVID-19 дали отрицательный результат.

К настоящему моменту у меня нет какой-либо инфекции, так что я могу продолжать работать, но в течение двух недель я постараюсь жить в своего рода самоизоляции, — заявил глава Ломбардии.

По последним данным, в Италии подтверждены 453 случая заражения коронавирусом, 12 из них — с летальным исходом, писал NEWS.ru.