Греция продлила ограниченное разрешение на въезд россиян

https://static.news.ru/photo/45d8312a-21c8-11eb-905b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Разрешение на въезд в Грецию 500 россиянам в неделю при наличии справки об отсутствии коронавируса и ваучера в гостинице продлили до 30 ноября.

Применение мер контролируемого въезда, выборочного лабораторного контроля и временных ограничений для постоянных жителей Российской Федерации с целью помешать распространению COVID-19 продлевается с момента истечения [8 ноября] до 30 ноября, — говорится в межминистерском решении, которое опубликовано в правительственном вестнике.

Граждане РФ могут попасть в страну только на самолёте. У них должен быть полученный не ранее 72 часов назад отрицательный тест на коронавирус (на английском языке с указанием персональных данных). Кроме того, они должны передать авиакомпании свои контактные данные на территории Греции.

Такое решение было впервые введено 7 сентября, с тех пор его продлевали пять раз. При этом прямых рейсов в Грецию из России до сих пор нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 7 по 30 ноября на всей территории Греции действовует всеобщий карантин. Причиной его введения послужил резкий рост числа случаев заражения COVID-19. Меры начнут действовать на территории страны с 06:00 по местному времени (07:00 мск) 7 ноября и прекратят действие 30 ноября.